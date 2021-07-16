«Одноклассники» и AliExpress запустили бонусную программу для маркетплейса

Социальная сеть «Одноклассники» запустила первую реферальную программу в совместном с AliExpress маркетплейсе. Теперь пользователи смогут получать скидки за приглашение друзей на витрину маркетплейса и совершать выгодные покупки в сервисе «Товары» в соцсети, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для того чтобы стать участником бонусной программы, пользователю нужно отправить приглашение друзьям в личных сообщениях через сервис «‎Дружные скидки» — попасть в него можно с главной страницы маркетплейса. Приглашение в программу можно дополнить своим текстом и отправить неограниченному количеству друзей. После того как 10 человек перейдут по ссылке, пользователь получит собственный уникальный промокод и сможет использовать его до завершения акции.

Подчеркивается, что маркетплейс работает на всех платформах: принять участие в программе можно и с компьютера, и с мобильного в приложениях «ОК» на iOS и Android.

Отмечается, что программа будет состоять из раундов — пользователи смогут переходить с одного этапа на другой. Размер скидки и минимальная сумма заказа могут меняться. Например, при сумме промокода на 399 рублей пользователю нужно совершить заказ на сумму не менее 400 рублей. В одном раунде можно получить только один промокод, но участвовать можно в каждом раунде программы.

Собственный маркетплейс «Одноклассники» перезапустили в 2020 году совместно с онлайн-платформой AliExpress. Пользователи соцсети получили возможность совершать покупки из каталога с более чем 100 миллионами товаров. При этом пользователи могут совершить покупку не только в разделе с товарами, но и прямо из своей ленты новостей.

