«Одноклассники» запустили тематические конкурсы для пользователей в сервисе «Моменты». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно конкурсу, в данном сервисе пользователи должны выкладывать фото и видео на определенную тему. В социальной сети отметили, что так люди будут чаще обмениваться интересным контентом и больше общаться.

После участия в одном тематическом конкурсе можно присоединиться к другому. Пользователи также имеют возможность посмотреть рейтинг участников, подписаться на них либо создать собственную тему с помощью специального интерактивного стикера, тем самым вовлекая остальных людей в активность. Уточняется, что это можно сделать в мобильном приложении ОК на iOS и Android.

Позднее в «Моментах», как заявили представители социальной сети, появятся публичные конкурсы, в которых будут участвовать все желающие.

Таким образом пользователи, медиа и бренды имеют возможность привлечь к себе новую аудиторию. Участники и подписчики будут видеть фото и видео остальных людей и сообществ в своей личной ленте «Моментов».

«Тематические конкурсы — новый шаг в этом направлении», — рассказал директор по проектам соцсети Владимир Кочетков.

В сообщении также говорится, что новый формат протестировал советский и российский певец и композитор Леонид Агутин. На своей странице он разыграл несколько памятных подарков, создав тематический конкурс по случаю выхода нового альбома «Включите свет».

В социальной сети «Одноклассники» в октябре прошлого года появился сервис «Моменты». Он олицетворяет «новое прочтение формата исчезающих фото и видео». По последним данным, сервис развивается, увеличивая количество просмотров материалов, около 25 миллионов пользователей активно следят за ним, выкладывая собственный контент.

