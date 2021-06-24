Привитые россияне станут заметнее в соцсетях

Социальная сеть «Одноклассники» запустила информационный центр COVID-19 — страницу, где собраны и сведения о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», с помощью информации в центре пользователи узнают, как снизить вероятность заболевания коронавирусом, факты о вакцинах и прививочной программе.

Страница «Информационный центр COVID-19» содержит пять основных тем. Пользователи ОК смогут узнать, как вести себя, если заболел близкий человек, и как обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Посетители раздела получат информацию о том, как подготовиться к вакцинации людям разного возраста и где можно сделать прививку.

В «Одноклассниках» также появилась специальная рамка с надписью «Я вакцинирован от COVID-19», которой пользователи могут украсить свою фотографию профиля. При использовании рамки обновленный аватар пользователя будет опубликован в ленте его друзей со ссылкой на информационный центр COVID-19.

В социальной сети продолжает работать лента новостей о коронавирусе в разделе «Рекомендации». Пользователи могут узнать актуальные новости о распространении инфекции, новых мерах ограничений или вакцинировании из проверенных источников: официальных групп федеральных и региональных СМИ и Министерства здравоохранения РФ.