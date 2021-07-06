Названы самые популярные соцсети в России

Наиболее популярными социальными сетями на территории России являются «ВКонтакте» (48 процентов), Instagram (39 процентов), и YouTube (34 процента). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.

В первую пятерку также вошли «Одноклассники» (32 процента), TikTok (17 процентов). При этом 16 процентомании респондентов заявили, что вовсе не пользуются социальными сетями.

Также пользователей интернета спросили о том, в какой из соцсетей чаще всего можно столкнуться с оскорблениями и агрессивным поведением. Лидером антирейтинга стала «ВКонтакте» (22 процента), следом идут Instagram (18 процентов), TikTok (13 процентов), YouTube (10 процентов) и «Одноклассники» (8 процентов).

Опрос проводился 11 июня методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет.

Ранее специалист по информационной безопасности компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов рассказал об опасности забытых аккаунтов в социальных сетях. По его словам, двухфакторная авторизация, которая в настоящее время используется в соцсетях для защиты личных аккаунтов, работает достаточно надежно. При этом если человек давно не посещает свою страницу, мошенники могут до нее добраться и украсть вместе с личными данными пользователя. «Дело в том, что там пароли никто не обновлял, поэтому и "угнать" их проще», — отметил эксперт.

