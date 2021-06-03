Россиянам рассказали об опасности забытых аккаунтов в соцсетях

Cпециалист по информационной безопасности компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов рассказал об опасности забытых аккаунтов в социальных сетях в беседе с радио Sputnik.

По его словам, двухфакторная авторизация, которая в настоящее время используется в соцсетях для защиты личных аккаунтов, работает достаточно надежно. При этом если человек давно не посещает свою страницу, мошенники могут до нее добраться и украсть вместе с личными данными пользователя. «Дело в том, что там пароли никто не обновлял, поэтому и "угнать" их проще», — отметил эксперт.

Чтобы защитить свою цифровую личность, нужно регулярно обновлять пароли во всех соцсетях, иначе какая-нибудь забытая страница может принести большие неприятности, добавил Седов.

В марте сообщалось, что российских пользователей популярной соцсети TikTok начали обманывать с помощью фейкового сайта, который мошенники используют для кражи аккаунтов. Ресурс продвигают под видом бизнес-версии сервиса коротких видеороликов, обещая включение монетизации.