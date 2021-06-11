В «Одноклассниках» появились звуковые стикеры сборной России к старту Евро

В социальной сети «Одноклассники» появились специальные стикеры со звуком от футболистов сборной России, а также футбольная лента с новостями ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что пользователи соцсети смогут интерактивно поддерживать сборную страны по футболу на чемпионате Европы и следить за новостями турнира. В стикерпаки вошли стикеры со звуком от вратаря Юрия Дюпина («Рубин», Казань) и полузащитников Далера Кузяева («Зенит», Санкт-Петербург) и Дениса Черышева («Валенсия», Испания).

«Стикерпаки разнообразят коммуникацию пользователей и помогут делиться болельщикам яркими эмоциями во время матчей. Наборы доступны бесплатно всем пользователям соцсети на витрине стикеров и в официальной группе сборной России по футболу в ОК», — указано в сообщении.

«Одноклассники» также запустили отдельную футбольную ленту в разделе «Рекомендации», куда будут попадать все главные новости от официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ, таких как Sports.ru, Sport24, «Чемпионат.com», «Спорт-Экспресс», РБК, ТАСС, РИА Новости, «Известия» и других. Лента станет доступна всем пользователям в течение суток.

Кроме того, 11 июля в ОК стартует специальный фотомарафон #БолейЗаНаших в поддержку сборной России. Пользователи смогут рассказать о том, как они болеют за любимую команду, и поделиться фотографиями со словами поддержки сборной.