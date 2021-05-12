Пользователи «Одноклассников» рассказали о праздновании Дня Победы

Пользователи социальной сети «Одноклассники» рассказали о праздновании Дня Победы и чувствах, которые испытывают в этот день. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 мая.

«В этом году соцсеть запустила сразу несколько сервисов ко Дню Победы, которые показали высокое вовлечение аудитории (...). С помощью специального конструктора публикаций пользователи благодарили ветеранов за мир, вспоминали жертв войны и гордились их подвигом», — указано в сообщении.

По данным соцсети, всего за праздничные дни — 7, 8 и 9 мая — было опубликовано свыше 1,5 миллиона таких публикаций. Чаще всего в конструкторе публикаций пользователи выбирали эмоцию «Горжусь». В сервисе «Моменты» пользователи украшали фото и видео специальной праздничной виртуальной рамкой «С Днем Победы!», а также поздравляли своих друзей и близких.

В результате, по сравнению с показателями сервиса в мартовские праздники, число просмотров моментов увеличилось в два раза, количество реакций пользователей на них — в 1,6 раза, а количество созданных новых «моментов» — в 2,6 раза. Аудитория сервиса на День Победы составила рекордные 11,5 миллиона человек.