«Одноклассники» масштабно обновились

Популярная российская соцсеть «Одноклассники» презентовала масштабное обновление интерфейса в день 15-летия. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Теперь вся наиболее важная информация на сайте располагается в четырех колонках, что позволяет лучше сконцентрироваться на актуальных для пользователя сервисах. Кроме того, в течение года «Одноклассники» запустят сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах: пользователи смогут легко переключаться на нужные им сервисы соцсети без дополнительного перехода на главную. Уже сейчас сквозная навигация доступна в разделе «Рекомендации» и постепенно появится во всех ключевых разделах соцсети, рассказали в компании.

Наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом — Odnoklassniki, а цвет классического верхнего меню изменен с оранжевого на белый.

Новое боковое меню с виджетами позволит не только быстро переключаться между сервисами соцсети, но и легко пользоваться мини-приложениями: заказывать еду и такси, покупать товары, искать работу, оплачивать услуги.

В ближайшие месяцы «Одноклассники» также обновят интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. В ленте новостей будут убраны фотография и обложка профиля, что увеличит количество отображаемых новостей в ленте на экране. Ожидается, что благодаря этому ничто не будет отвлекать пользователей от просмотра новостей и видео или чтения текстов.

Обновленный дизайн десктопной версии уже появился у части пользователей и в ближайшее время будет доступен всей аудитории «Одноклассников». Все изменения в мобильных приложениях запланированы на 2021 год.