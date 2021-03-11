Найдена получившая больше всего поздравлений с 8 Марта россиянка

Пользователи социальной сети «Одноклассники» в период с 6 по 8 марта отправили более 1,4 миллиарда виртуальных подарков, делились праздничным настроением в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты», а также традиционно пересылали много открыток и стикеров в личных сообщениях. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», в соцсети также нашли россиянку, получившую больше всего поздравлений с 8 Марта.

Сервис «Моменты», который позволяет публиковать фото и видео, доступные лишь сутки, появился в «Одноклассниках» в этом году. С его помощью женщины делились праздничными эмоциями и реагировали на публикации друг друга, а мужчины записывали поздравительные видео и публиковали фото с весенними стикерами. В результате число просмотров моментов увеличилось в 1,5 раза в сравнении с периодом новогодних праздников, а количество реакций пользователей на них — в 2 раза.

В соцсети был побит и другой рекорд: каждая третья россиянка (33,5 миллиона пользовательниц) получила подарок в «Одноклассниках», а стикеры разошлись по всему миру — с их помощью было отправлено более 12,5 миллиона поздравлений. 5,5 миллиона из них загрузили сами пользователи.

Больше всего подарков в соцсети получила жительница Вологды — ей отправили 8,5 тысячи поздравлений с Международным женским днем. Самым щедрым на виртуальные поздравления оказался житель Белгорода, он выслал девушкам более 7,5 тысячи подарков к 8 Марта. Лидером по количеству отправленных подарков к празднику среди российских регионов оказалась Москва. На втором месте расположился Екатеринбург, замыкает тройку Краснодар.

Среди подарков в «Одноклассниках» наибольшей популярностью уже много лет пользуются розы, рассказали в пресс-службе соцсети. Топ-3 тематических подарков возглавил букет из разноцветных роз «С 8 Марта! Женского счастья!» — его отправили более 15 миллионов раз. На втором месте — букет с надписью «С 8 Марта! Желаю тебе счастья», который дарили 13 миллионов раз. Замыкает тройку лидеров букет из цветов в виде восьмерки, получивший 11 миллионов отправок.

Кроме того, в честь 8 Марта в соцсети прошел фотомарафон #СамаяЛучшая. Таким образом юзеры поздравляли своих матерей, бабушек, сестер и дочерей с праздником весны. Всего за три дня к марафону присоединились 40 тысяч участников, которые делились фотографиями тех, кто каждый день поддерживает и заботится о них.