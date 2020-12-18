Названы регионы России с самыми недоброжелательными жителями

Социальная сеть «Одноклассники» сформировала рейтинг регионов России по уровню доброжелательности жителей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Рейтинг составлен на основе комментариев пользователей, оценок к фотографиям и реакций на открытые публикации. Эмоциональную окраску высказываний определяли с помощью алгоритмов машинного обучения.

Регионами с самыми доброжелательными жителям «Одноклассники» назвали Алтайский край, Забайкальский край, Кемеровскую область, республику Татарстан и Самарскую область. В десятку лидерой также вошли Нижегородская, Новосибирская и Саратовская области, Красноярский край и Свердловская область.

При этом регионом с самыми недоброжелательными жителями, которые чаще всего писали негативные комментарии или ставили грустные смайлики, стал Приморский край. На втором месте оказался Хабаровский край, на третьем — Москва и Московская область. В список с негативно настроенными жителями также вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ставропольский край, а также Ростовская, Иркутская, Воронежская и Волгоградская области.

В исследовании отмечается, что меньше всего позитивных комментариев и постов пользователи из всех регионов публиковали во втором квартале 2020 года. В «Одноклассниках» это объяснили распространением новостей о коронавирусе — всего пользователи соцсети упомянули его 22 миллиона раз за год. В четвертом квартале количество позитивных публикаций было наибольшим за год.

Ранее в исследовании FinExpertiza назвали российский регион с самыми работящими женщинами в сравнении с мужчинами. Чечня оказалась единственным в стране субъектом, где первые работают больше вторых.