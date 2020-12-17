Назван российский регион с самыми работящими женщинами

Чечня стала российским регионом с самыми работящими женщинами в сравнении с мужчинами. Это единственный субъект в стране, где первые работают больше вторых. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, поступившем в «Ленту.ру».

В третьем квартале 2020 года рабочий день женщин в Чечне составлял 7 часов, что на 8 минут больше, чем рабочий день у местных мужчин. «Эти минуты за квартал превращаются в полноценный восьмичасовой рабочий день», — констатировали аналитики. В топ-5 регионов, где разница между рабочим днем мужчин и женщин минимальна, вошли Тыва (мужчины работают на 13 минут в день больше), Северная Осетия (перевес на 15 минут), Севастополь (16 минут), Рязанская область (20 минут).

Самыми работящими женщинами России оказались жительницы Севастополя (рабочий день длится 7 часов 26 минут), Тюменской и Калининградской областей (по 7 часов 25 минут), Московской области (7 часов 24 минуты) и Ростовской области (7 часов 23 минуты). Среди российских мужчин дольше всех работают жители Томской области (8 часов 6 минут в день), Владимирской области (8 часов 2 минуты), Калининградской области (8 часов 1 минута), Ханты-Мансийского автономного округа (7 часов 58 минут) и Чукотского автономного округа (7 часов 57 минут). Аналитики отметили, что в целом российские мужчины работают больше женщин (в третьем квартале их средний трудовой день был на 43 минуты длиннее). Чеченские мужчины при этом вошли в топ-3 тех, которые работают меньше всего.

«По уровню занятости мужского населения Чечня демонстрирует один из самых низких показателей в России... Таким образом, за счет высокой, по сравнению с другими кавказскими регионами, трудовой вовлеченности женщин и низкой трудовой активности мужчин Чечня выделяется более продолжительным женским трудовым днем», — говорится в исследовании.

Согласно сентябрьскому анализу «Ромир» и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR, пятая часть россиян считают, что женщинам вовсе не нужно работать. При этом власти страны полагают, что вовлечение женщин в работу во всех сферах является условием успеха для страны.