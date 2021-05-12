Россия
 
Последние новости
Дуров ответил на обвинения в адрес соцсетей из-за массового убийства в Казани
Алиев заявил о «крахе армянского государства»
Генерал ФСБ объяснил бездействие прохожих при виде напавшего на казанскую школу
Теленка-мутанта с тремя глазами собрались пустить на мясо
Россия осудила насилие против мирных жителей Израиля и Палестины
Россиянам пообещали льготы в обмен на инвестиции
Эксперты обвинили ВОЗ в запоздалой реакции на пандемию
В российском городе ввели режим ЧС из-за разлива нефти
Свидетели описали избиение директора «Спартака» по связям с общественностью
В Чернобыльской АЭС зафиксировали опасные ядерные реакции
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка пожаловалась на расхвалившего в День Победы Гитлера экскурсовода

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница «Экскурсия "Дорога жизни"! 1550₽ / 8 и 9 мая» во «ВКонтакте»

Жительница Санкт-Петербурга Алена Звягинцева пожаловалась на экскурсовода, который расхваливал планы Адольфа Гитлера по захвату СССР в День Победы. Об этом россиянка сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Лектора, который проводил авторскую экскурсию в рамках проекта «Дорога жизни», зовут Владимир Чекунов. Женщина вспоминает, что гид сразу начал рассказывать о планах Гитлера по восстановлению экономического положения Германии, а также о его «талантливых» маневрах по захвату Советского Союза.

По словам Звягинцевой, позже экскурсовод около получаса восхищался немецкой формой и оружием. «Как вы уже догадались, у советской формы лектор задержался секунд на 20, не более», — отметила она.

В экскурсионном бюро сообщили порталу Znak.com, что не могут прокомментировать ситуацию.

Ранее два гида устроили стрельбу в центре Санкт-Петербурга за право провести нелегальную экскурсию по крышам. Ночью 30 апреля в полицию обратился 19-летний мужчина, который сообщил, что у дома 51 по улице Восстания в ходе конфликта ему выстрелили в лицо из газового пистолета. Молодой человек был доставлен в больницу с травмой лица. Полиция задержала стрелявшего — им оказался 18-летний петербуржец.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Талантливый» Гитлер, «жидобольшевики» и педофилы в советском руководстве
Экскурсия в Петербурге закончилась дракой со стрельбой
Россиянин получил срок и штраф за фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»