Россиянка пожаловалась на расхвалившего в День Победы Гитлера экскурсовода

Жительница Санкт-Петербурга Алена Звягинцева пожаловалась на экскурсовода, который расхваливал планы Адольфа Гитлера по захвату СССР в День Победы. Об этом россиянка сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Лектора, который проводил авторскую экскурсию в рамках проекта «Дорога жизни», зовут Владимир Чекунов. Женщина вспоминает, что гид сразу начал рассказывать о планах Гитлера по восстановлению экономического положения Германии, а также о его «талантливых» маневрах по захвату Советского Союза.

По словам Звягинцевой, позже экскурсовод около получаса восхищался немецкой формой и оружием. «Как вы уже догадались, у советской формы лектор задержался секунд на 20, не более», — отметила она.

В экскурсионном бюро сообщили порталу Znak.com, что не могут прокомментировать ситуацию.

Ранее два гида устроили стрельбу в центре Санкт-Петербурга за право провести нелегальную экскурсию по крышам. Ночью 30 апреля в полицию обратился 19-летний мужчина, который сообщил, что у дома 51 по улице Восстания в ходе конфликта ему выстрелили в лицо из газового пистолета. Молодой человек был доставлен в больницу с травмой лица. Полиция задержала стрелявшего — им оказался 18-летний петербуржец.