Россиянин получил срок и штраф за фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»

Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к году условно и штрафу в 150 тысяч рублей за размещение фотографии Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

Россиянин признан виновным в реабилитации нацизма и незаконном хранении конопли. Ранее гособвинение просило для него 1 год 11 месяцев в исправительной колонии и штраф в 290 тысяч рублей.

По данным следствия, 4 мая мужчина отправил фотографию нацистского лидера на сайт «Банк Памяти», чтобы ее показали во время трансляции акции «Бессмертный полк онлайн». В ходе расследования выяснилось, что на протяжении нескольких месяцев Эль-Айюби выращивал запрещенные растения.

На суде обвиняемый признал вину и публично извинился. Он объяснил свой поступок симпатиями к Гитлеру, а коноплю выращивал для личных нужд.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект о наказании за публичную демонстрацию изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны.