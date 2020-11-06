Российского студента осудили за фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

Суд приговорил к исправительным работам пермского студента Даниила Шестакова, который разместил фото лидера русских коллаборационистов генерала Андрея Власова на сайте «Бессмертного полка». Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину признали виновным по статье 354 УК («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России»). Суд приговорил Шестакова к исправительным работам и удержанию 15 процентов заработка сроком на девять месяцев. С осужденного также решено взыскать издержки за оплату услуг адвоката в размере 12 тысяч рублей, а также изъять компьютерную технику, с которой было отправлено фото Власова.

Суд установил, что в мае этого года Шестаков подал заявку на сайте «Бессмертного полка» и прикрепил к ней фото Власова. Осужденный заявил, что выложил снимок генерала без цели реабилитации нацизма. Он отметил, что лидер коллаборационистов действовал не против советских граждан, а против Иосифа Сталина, которого можно было победить только с помощью нацистов. Суд назвал доводы Шестакова несостоятельными.

«Власова буду считать героем, даже если мне назначат исправительные работы до конца моих дней», — пояснил студент. Он пообещал обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что Шестаков был активным участником несанкционированных митингов.