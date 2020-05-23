Подозреваемый в реабилитации нацизма россиянин угрожал убийством деду

Житель Перми Даниил Шестаков, которого подозревают в реабилитации нацизма из-за публикации фотографии генерала Андрея Власова на сайте «Банк памяти», уже привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Известно, что Шестаков угрожал убийством собственному деду и избивал мать.

Как сообщалось ранее, подозреваемый опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» снимок генерала Андрея Власова, которого признали изменником Родины. По данным Следственного комитета, он также был активным участником несанкционированных митингов.

В отношении Шестакова возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма. До этого похожий случай произошел в Тульской области, когда некая девушка указала Гитлера на сайте «Бессмертного полка» как героя Великой Отечественной войны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!