Суд определил наказание за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Ульяновский областной суд определили наказание за размещение фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн» и оштрафовал местного жителя на 120 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в Генпрокуратуре.

Мужчину признали виновным в покушении на реабилитацию нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК). В ведомстве не назвали его имени, но ранее в суд поступило уголовное дело в отношении Вячеслава Круглова.

Судья учел материальное положение подсудимого и предоставил ему рассрочку для оплаты штрафа. После вступления приговора в силу он должен выплатить сумму в течение 12 месяцев.

Ранее в Перми суд вынес приговор Даниилу Симанову, который разместил на сайте «Бессмертного полка» изображение советского военачальника Андрея Власова, который признан судом изменником Родины и лишен всех наград. Симанову назначили 200 часов обязательных работ.

Вместе с Кругловым и Симановым уголовные дела в осквернении воинской памяти были возбуждены на еще восьми россиян из разных городов. Их обвинили в публикации снимков нацистских преступников на акции «Бессмертный полк онлайн».