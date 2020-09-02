Российский губернатор подал в суд из-за сравнения себя с Гитлером

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к лидеру фракции КПРФ регионального заксобрания Айрату Гибатдинову из-за сравнения себя с Адольфом Гитлером и слова из трех букв. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Губернатор сообщил, что 29 августа на заседании регионального заксобрания Айрат Гибатдинов вынес к трибуне плакат, на котором был изображен сам Морозов с пририсованными усами как у Гитлера и надписью «HER-губернатор. Гитлер не смог, губернатор Морозов смог?»

К иску была приложена экспертиза российского экспертного фонда ТЕХ ЭКО, где эксперт поясняет, что слово her на плакате означает мужской половой орган. «Имеет значение эвфемизма, употребляется как вульгарное при обращении к конкретному лицу», — заключает специалист.

В свою очередь Гибатдинов заявил газете, что на самом деле имелось в виду немецкое слово herr, означающее «господин», но написано было с ошибкой.

Истец требует от ответчика извинений, упоминаний о материальной компенсации в иске нет.

29 июля депутаты от КПРФ и «Единой России» заксобрания Ульяновской области подрались из-за фото с подписью «голубки», приклеенного на одном из депутатских мест. На плакате были изображены губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и местный депутат.