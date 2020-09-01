Фигуранта дела о фотографии генерала Власова лишили компьютера

Суд вынес приговор жителю Перми Даниилу Симанову по делу о реабилитации нацизма на акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда.

Было установлено, что Симанов разместил на сайте движения изображение советского военачальника Андрея Власова, председателя президиума Комитета освобождения народов России (КОНР), который был признан судом изменником Родины и лишен всех наград, а также звания генерала. За это подсудимому назначены 200 часов обязательных работ. Кроме того, по решению суда его компьютер конфисковали в доход государства.

Ранее сообщалось, что на жителя Якутии, разместившего фотографию фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера в «Банке памяти», завели новое уголовное дело — по статье «Реабилитация нацизма». До этого ему вменялось «Распространение выражающих неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества»).

Житель Якутии стал девятым фигурантом уголовных дел о публикации фото нацистских преступников на акции «Бессмертный полк онлайн». Восемь человек из разных городов России — Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы, Кемерова — обвинены в осквернении воинской памяти.