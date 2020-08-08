На разместившего фото Гитлера в «Банке памяти» россиянина завели новое дело

На россиянина, разместившего фотографию фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера в «Банке памяти», завели новое уголовное дело. Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета (СК) России.

Дело в отношении 28-летнего жителя Республики Саха (Якутия) возбуждено по части 1 статьи 354.1 УК («Реабилитация нацизма»). Ему вменяется публичное одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала.

Первое дело против него было возбуждено по статье 354.1 УК («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично»).

По данным следствия, 4 мая подозреваемый, преследуя цель сформировать в обществе пренебрежение ко Дню Победы и негативное отношение к ветеранам, разместил на сайте «Банк памяти» фотографию Гитлера для акции «Бессмертный полк России». Свою вину он признал.

Житель Якутии стал девятым фигурантом уголовных дел о публикации фото нацистских преступников на акции «Бессмертный полк онлайн». Восемь человек из разных городов России — Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы, Кемерова — обвинены в осквернении воинской памяти. Двое из них готовятся предстать перед судом.