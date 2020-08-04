Сотрудники ФСБ отыскали разместившего фото Гитлера в «Банке памяти» россиянина

Сотрудники ФСБ отыскали россиянина, разместившего фотографию фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера в «Банке памяти», на основании материалов спецслужб возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

28-летнему жителю Республики Саха (Якутия) вменяется статья 354.1 УК РФ («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично»).

По данным следствия, 4 мая подозреваемый, преследуя цель сформировать в обществе пренебрежение ко Дню Победы и негативное отношение к ветеранам, разместил на сайте «Банк памяти» фотографию Гитлера для акции «Бессмертный полк России».

Подозреваемый на допросе признал вину.

Житель Якутии стал девятым фигурантом уголовных дел о публикации фото нацистских преступников на акции «Бессмертный полк онлайн». Восемь человек из разных городов России — Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы, Кемерова — обвинены в осквернении воинской памяти. Двое из них готовятся предстать перед судом.

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