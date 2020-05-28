Троих россиян обвинили в реабилитации нацизма

Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило обвинение еще троим подозреваемым в размещении на сайте «Бессмертного полка» фотографий лидеров Третьего рейха. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, житель Ульяновска Вячеслав Круглов и житель Самары Андрей Шабанов опубликовали на сайте движения фотографии Адольфа Гитлера. Их действия квалифицировали как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала. Даниил Симанов из Перми, как установило следствие, разместил на сайте изображение председателя президиума Комитета освобождения народов России (КОНР) Андрея Власова, который был признан судом изменником Родины.

Троих россиян признали виновными в реабилитации нацизма.

23 марта сообщалось, что подозреваемый в реабилитации нацизма россиянин ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством своему деду и избиение матери.

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