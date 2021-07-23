В «Одноклассниках» появилась отдельная лента новостей по Олимпиаде в Токио

В «Одноклассниках» появилась отдельная лента новостей, в которой будут освещаться события Олимпиады в Токио. Кроме того, пользователи социальной сети имеют возможность поддержать Олимпийский комитет России благодаря тематическим рамкам для фотографий. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В приложении «Волшебные рамки» можно бесплатно скачать рамки для снимков. Таким образом, как заявили в соцсети, пользователи поддержат российских спортсменов.

В разделе «Рекомендации» также появилась специальная новостная лента, в которой будут сообщения, видео и фото с Олимпиады. В соцсети заявили, что пользователи будут в режиме реального времени следить за всем происходящим в Токио. В новой тематической вкладке начали размещать свои новости Олимпийский комитет России, общественно-политические и спортивные СМИ, такие как Sports.ru, Sport24, «Чемпионат.com», «Спорт-Экспресс», РБК, ТАСС, РИА Новости, «Известия» и остальные.

«Лента станет доступна всем пользователям в течение суток», — добавили представители соцсети.

В «Одноклассниках» также пройдет флешмоб с хештегом #олимпиада. Пользователи будут рассказывать, что для них значит Олимпиада, делиться историями о «настоящем празднике спорта» и писать мотивации «на большие достижения в жизни».

На Олимпийских играх в Токио в составе российской сборной оказались 335 спортсменов. Максимальное количество медалей, которые они могли бы взять на соревнованиях, — 294. В это раз отечественная команда выходит под флагом Олимпийского комитета России, так как ранее флаг и гимн страны оказались под запретом.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия начнется в 14:00 по московскому времени.