Россияне узнают самые обсуждаемые темы Олимпийских игр

Специально к летним Олимпийским играм в Японии социальная сеть «ВКонтакте» запустила тематическую ленту «Токио-2020». Она объединит все самые яркие и волнующие моменты спортивных соревнований. Найти ее можно будет в разделе «Новости», сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Лента объединит все самое необходимое — видео с лучшими моментами соревнований, свежую аналитику, итоги дня, мнения любителей и экспертов, а также медиа и тематических сообществ. Также в комментариях ленты пользователи смогут обсуждать новые мировые рекорды, делиться своими впечатлениями и прогнозами. Юзеры смогут обсудить спортивные события, найти единомышленников и вести с ними оживленные беседы.

Уточняется, что у пользователей «ВКонтакте» также появится возможность в упрощенном формате следить за итогами соревнований, медальным зачетом и раскладом сил среди сборных. В этом юзерам поможет специальный раздел мини-приложения «Спорт», который появится 23 июля сразу после старта Олимпиады. При этом атмосфере Игр и дискуссиям ничего не помешает, поскольку лишние баннеры и всплывающие сообщения в виджите будут отсутствовать.

«В особом разделе мини-приложения "Спорт" пользователи быстро получат ответ на вопрос, как там наши, а с эмодзи-статусами — поддержат команду в любимом виде спорта. Мы видим, что такой формат коммуникации вызывает большой интерес у пользователей. Так, во время чемпионата Европы по футболу эмодзи-статусы установили больше двух миллионов раз, а мини-приложение использовали семь миллионов пользователей», — рассказал руководитель спортивных и медиапроектов «ВКонтакте» Андрей Мельник.

Ранее сообщалось, что Клипы ВКонтакте и Skillbox запустили совместный проект «Школа клиперов», на базе которого всех интересующихся россиян обучат видеоблогингу. Онлайн-курс, преподавателями которого стали блогеры-миллионники Катя Клэп, Стас Круглицкий, Саша Спилберг, Мурад Османн и многие другие, стартовал 20 июля.