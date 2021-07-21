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Россиянам помогут стать популярными блогерами

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Фото: Angela Compagnone / Unsplash

Клипы ВКонтакте и Skillbox запустили совместный проект «Школа клиперов», на базе которого всех интересующихся россиян обучат видеоблогингу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Онлайн-курс, преподавателями которого стали блогеры-миллионники Катя Клэп, Стас Круглицкий, Саша Спилберг, Мурад Османн и многие другие, стартовал 20 июля. Сейчас можно подать заявку на получение гранта и пройти обучение совершенно бесплатно. Такая удача выпадет лишь 1500 счастливчикам.

В «Школе клиперов» расскажут, как стать популярным блогером, научат снимать видео, расскажут, как создавать качественный контент, который заинтересует зрителей. Кроме того, за три месяца учебы студенты освоят способы продвижения своего блога, а также погрузятся в цикл продакшена ролика, изучат его создание от нуля и до выпуска. Особое внимание на курсе будет уделено написанию сценария, настройке света, композиции и монтажу.

Каждый из популярных блогеров будет курировать один из восьми специализированных модулей. К примеру, Евгений Ершов обучит актёрскому мастерству, Саша Спилберг расскажет о формировании уникального авторского стиля, Катя Клэп — о креативности и способах её развития. В свою очередь Даша Боровик поделится лайфхаками съемок, а Стас Круглицкий расскажет студентам о трендах в создании вертикальных видео.

Те ученики, что успешно закончат курс, получат доступ к бонусному уровню от блогера Андрея Федотова, который расскажет студентам, как зарабатывать на видеоблогинге. Также у лучших выпускников появиться возможность вступить в закрытое сообщество Клипов ВКонтакте с эксклюзивными анонсами новых челленджей.

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