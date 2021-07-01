В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе социальной сети. В четверг, 1 июля, сайт Downdetector зафиксировал более 15 тысяч жалоб на нарушения работы сервиса.

По данным ресурса, неполадки начались примерно в 10 утра по московскому времени. 64 процента пользователей отметили, что не могут попасть на сайт «ВКонтакте». Еще у около 30 процентов юзеров возникли проблемы с отправкой сообщения. Остальные столкнулись с невозможностью пройти авторизацию.

Живая карта сбоев показывает, что с проблемами столкнулись в основном жители крупных городов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

22 июня пользователи сети пожаловались на сбой в работе сайта Google и других сервисов компании. Тогда около 72 процентов человек отметили, что не могут зайти на сайт поисковика. У остальных юзеров возникли проблемы с доступом к другим сервисам Google.