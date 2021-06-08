Сбой в работе крупнейших сайтов устранили

Масштабный сбой в работе крупнейших зарубежных сайтов устранили. Об этом сообщает американский CDN-провайдер Fastly.

Неполадки в работе сервисов были устранены в 13:57 по московскому времени. В общей сложности проблемы в работе крупных сайтов продолжались в течение часа. Причина произошедшего не уточняется.

О сбое в работе крупных интернет-сервисов стало известно днем 8 июня. Пользователи из стран мира активно писали в соцсетях о перебоях в работе самых разных популярных ресурсов.

С проблемами столкнулись пользователи Reddit, музыкального сервиса Spotify, порталов Twitch, Stack Overflow, ресурса GitHub, британского государственного портала gov.uk, видеосервисов Hulu и HBO Max, Quora, платежной системы PayPal, Vimeo, Shopify.

Причиной неполадок назвали аварию у провайдера Fastly. Представитель компании подтвердил эту информацию, указав на то, что сбой произошел в CDN. Эту инфраструктуру множество сайтов используют для хранения изображений.