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В работе Mail.Ru произошел сбой

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пользователи Mail.Ru сообщили о сбое в работе сервисов компании. По данным портала DownDetector, проблемы начались около 13:30 по московскому времени.

О неполадках в работе Mail.Ru написали более четырех тысяч человек. 66 процентов из них рассказали, что не смогли воспользоваться почтой. Еще 26 процентов отметили, что на их устройствах не загружался сайт Mail.Ru. Остальные пожаловались на проблемы с авторизацией.

Больше всего сообщений о произошедшем сбое поступило из крупных городов: Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Краснодара.

Предыдущий крупный сбой в работе Mail.Ru произошел в конце января. Тогда россияне также пожаловались на невозможность воспользоваться почтовым ящиком, зайти на сайт и авторизоваться.

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