В работе Mail.ru произошел сбой

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел массовый сбой. Как сообщает Downdetector, пользователи начали жаловаться на проблемы 27 января около 10:30.

Большинство юзеров испытывают проблемы с работой почтового ящика, некоторые также пожаловались на невозможность зайти на сайт и авторизоваться. О сбоях сообщают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска и других крупных городов страны.

В комментариях пользователи Mail.ru рассказали, что доступ к почте невозможен ни с компьютера, ни с приложения на смартфоне. Также некоторые пояснили, что не могут зайти ни в один из своих почтовых ящиков на сервисе. Отдельные юзеры из Казахстана и Киргизии сообщают о похожих проблемах.

В середине января пользователи пожаловались на масштабный сбой известной российской соцсети «ВКонтакте». Тогда у большинства юзеров во вкладке «Сообщения» никнеймы оказались заменены на DELETED, а аватары исчезли. Соцсеть входит в технологическую компанию Mail.ru Group.

Почта Mail.ru — одно из направлений одноименной компании. Вход в сервис осуществляется через портал Mail.ru, который включает в себя главную страницу сайта и тематические проекты информационного и развлекательного характера.

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