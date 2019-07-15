Почта Mail.ru стала предугадывать желания пользователей

Почта Mail.ru обновила веб-интерфейс, а также приложение на IOS и Android, внедрив в систему искусственный интеллект. Об этом говорится в релизе компании, поступившем в «Ленту.ру».

Почта с внедренными умными технологиями будет доступна всем пользователям. Ранее ее успешно протестировали на ограниченном круге пользователей.

В компании рассчитывают, что обновленная почта станет не просто сервисом для общения, а персональным помощником в решении ежедневных вопросов. Предпочтения пользователя выявляет методика глубинного анализа данных.

В обновленной почте есть умная сортировка писем. Она объединяет все рассылки и сообщения от социальных сетей в отдельные цепочки, чтобы они не перемешивались с важными письмами и не затрудняли их поиск в папке “входящие”. Для удобства пользователей почта умеет распределять сообщения по категориям — заказы, финансы, регистрации, путешествия, билеты и штрафы. Кроме того, пользователи смогут искать в почте вложения без подписей. В этом им поможет технология компьютерного зрения и нейросетей, позволяющих опознавать документы, фотографии и прочий контент, даже если он не был подписан.

Разработчики обещают, что почта будет подстраиваться под настроение и желания пользователей. К примеру, подсказывает ответы по тональности письма. Алгоритм позволяет сервису распознавать, какие рассылки раздражают пользователя, а какие нравятся, и помогает ими управлять.

Пользователей также обещают уберечь от потоков ненужной информации, провоцирующей стресс. По словам вице-президента Mail.ru Анны Артамоновой, если 20 лет назад интернет привлекал людей свободным доступом к информации, то теперь, когда глобальная сеть вторглась практически во все сферы жизни, пользователи желают отгородиться от нее.

«За последние годы произошла смена парадигмы. Электронная почта стала играть совершенно другую роль в жизни человека. Чем был интернет 20 лет назад? Глобальной библиотекой, в которой содержится кладезь информации. Если раньше человек жаждал информации, искал ее и радовался, то сейчас мы вынуждены думать о том, как бы эту информацию ограничивать, не пускать ее в свой мир, и оставить немножечко времени для себя», — объясняет Артамонова.

Помимо этого, в почте Mail.ru можно будет решать повседневные задачи, например, оплачивать покупки и счета. Для отслеживания заказов из интернет-магазинов появились отдельные треды. В них можно следить, например, за покупками из китайских онлайн-магазинов. Пользователи могут подписаться на уведомления о штрафах от ГИБДД и оплачивать их прямо из аккаунта. С помощью почты также стало возможным совершать денежные переводы и оплачивать мобильную связь.

Разработчики обновления также усилили безопасность почты. Нейронная сеть Marshal запоминает характерное поведение ее владельца на основе сотни параметров, анализируя, когда он заходит в аккаунт, при каких обстоятельствах и с каких устройств. Таким образом, почта раньше владельца понимает, что его ящик взломан. Если система определит, что пользователь действует не по своему привычному алгоритму, она попросит владельца ящика подтвердить, что это действительно он. Например, запросит привязанный номер телефона.

Кроме того, пользователи Mail.ru получат защиту от злоумышленников, занимающихся рассылками якобы от лица известных брендов. Нейросеть запоминает логотипы популярных магазинов, банков и прочих организаций. Таким образом, обмануть пользователя, замаскировавшись под представителя известной компании, чтобы узнать данные банковской карты или пароль от почты, у аферистов не получится.

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