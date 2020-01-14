В соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

Пользователи известной российской соцсети «ВКонтакте» пожаловались на масштабный сбой. Согласно данным сайта Downdetector, произошло отключение части аккаунтов, и множество юзеров испытывают проблемы с отправкой сообщений.

У большинства пользователей во вкладке «Сообщения» никнеймы оказались заменены на DELETED, и исчезли аватары. При этом часть аккаунтов недоступна. У некоторых возникли ошибки с отображением новостной ленты. Причина произошедшего пока неизвестна.

Проблемы наблюдаются в центральной части России и на Урале. Сложности возникли в том числе у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга и Челябинска.

Последний масштабный сбой в работе соцсети был зафиксирован в ноябре 2019 года. Тогда пользователи жаловались на трудности при отправке сообщений, невозможность зайти в аккаунт, а также на сбои в работе сайта. В пресс-службе соцсети помехи объясняли проблемами со стороны партнерского дата-центра.

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