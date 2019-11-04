В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 4 ноября, произошел сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Так, пользователи жаловались на трудности при отправке сообщений, невозможность зайти в аккаунт, а также сбои в работе сайта. Проблемы наблюдались во многих российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске и Краснодаре.

В пресс-службе «ВКонтакте» ТАСС сообщили, что проблемы произошли на стороне партнерского дата-центра.

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