Почта Mail.ru отменит пароли

Почтовый сервис Mail.ru намерен отказаться от использования паролей, заменив их другими способами авторизации. Об этом представители компании рассказали РИА Новости.

По словам пресс-службы, компания сначала планирует ввести авторизацию через одноразовые коды, полученные по СМС или через push-уведомления. Такой код формируется в момент запроса и действует в течение ограниченного времени и только для одной авторизации.

Затем Mail.ru собирается дать возможность создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в ранее созданных ящиках. В дополнение к одноразовым паролям компания будет вводить способы авторизации с помощью физических устройств и биометрических данных.

Таким образом, почтовый сервис надеется улучшить защиту данных пользователей. «Зачастую почта является "ключом" ко всем остальным сервисам пользователя, поэтому забота о безопасности почтового ящика критически важна. В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать», — пояснила вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

Ранее в июне стало известно о том, что мошенники научились получать доступ к одноразовым паролям, получаемым в том числе через push-уведомления.

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