У «Билайна» произошел сбой в работе интернета и мобильной связи

Абоненты мобильного оператора «Билайн» стали активно жаловаться на неполадки в работе интернета и мобильной связи. Данные приведены на ресурсе Downdetector, фиксирующем сбои у различных сервисов и компаний.

Впервые о проблемах пользователи из России стали сообщать в районе 13:00. На сайте зафиксировали более четырех тысяч сообщений абонентов. У половины сообщивших проблемы с мобильной связью, еще 42 процента рассказали о сложностях с доступом в интернет.

Больше всего о неполадках сообщают абоненты оператора связи, находящиеся в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Архангельске, Мурманске и Великом Новгороде.

В конце апреля, после того как президент России Владимир Путин объявил о том, что дни с 1 по 10 мая будут выходными, произошли сбои в работе нескольких сайтов. В частности, «упал» сайт Кремля, затем сбой был зафиксирован в работе сайта РЖД.