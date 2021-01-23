Операторы сотовой связи опровергли сообщения о сбоях в сетях

Операторы сотовой связи — Билайн и МТС — опровергли сообщения о сбоях в сетях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы компаний.

В частности, в МТС указали, что сеть сейчас работает в обычном режиме. «Присутствие большого количества людей на ограниченном пространстве с активным использованием передачи данных может приводить к снижению скорости мобильного интернета», — добавил представитель оператора.

Ранее в субботу, 23 января, клиенты российских сотовых операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2 массово пожаловались на проблемы со связью. Основное число жалоб со стороны абонентов «Билайн» было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Саратове, Екатеринбурге и Челябинске.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в России было зафиксировано порядка 300 отчетов о неполадках — 63 процента пользователей испытывают проблемы с проводным доступом в интернет, 19 процентов — с мобильной связью, 17 процентов — с мобильным интернетом.