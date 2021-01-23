Клиенты российских сотовых операторов массово пожаловались на проблемы со связью

Клиенты российских сотовых операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2 массово пожаловались на проблемы со связью. Об этом сообщаетcя на сайте Downdetector.

Россияне, пользующиеся услугами компании «Ростелеком», также столкнулись с неполадками.

По данным Downdetector, основное число жалоб со стороны абонентов «Билайн» было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Саратове, Екатеринбурге и Челябинске. Сообщать о проблемах начали в основном после 11:00 мск.

Однако в компании опровергли эту информацию. «Информация о масштабном сбое на мобильной сети по России не соответствует действительности. В отдельных районах мы наблюдаем возросшую нагрузку на сеть, что может сказываться на скорости доступа к каким-то ресурсам», — отметили в пресс-службе.

О перебоях в работе сети «Ростелекома» чаще всего сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Казани и Новосибирске.

Кроме того, Downdetector зафиксировал массовый сбой в работе соцсети Twitter и сервиса Discord. С проблемами столкнулись не только россияне, но и жители нескольких стран Европы, например Германии, Польши и Чехии.