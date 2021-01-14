В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщают о масштабном сбое в работе портала. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Проблемы начались вечером в четверг, 14 января. Большинство жалоб связаны с загрузкой сайта, авторизацией и доставкой сообщений. На сложности обратили внимание пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Волгограда и других городов России.

Позднее в компании заявили, что оперативно отреагировали и устранили неисправности. Всего, по утверждению соцсети, трудности коснулись менее 0,6 процента пользователей.

4 января сообщалось о сбое в работе мессенджера Telegram. Тогда, помимо России, жалобы поступали из Минска и Киева.