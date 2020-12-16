В работе WhatsApp, YouTube и Telegram произошел сбой

В работе мессенджеров WhatsApp, Telegram и видеохостинга YouTube произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Проблемы с работой WhatsApp начались около семи утра по московскому времени. 96 процентов пользователей, столкнувшихся с неполадками, не смогли подключиться к серверу. В России мессенджером не удалось воспользоваться в основном жителям Москвы. О проблемах сообщали также в Нидерландах, Великобритании, Италии, Германии, Индонезии, США, Канаде и нескольких странах Южной Америки.

YouTube оказался недоступен в основном в США и Японии. Много жалоб на работу сервиса также поступило из Москвы. При этом 63 процента пользователей, сообщивших о неполадках, не смогли загрузить видео, а 32 процента — зайти на сайт. Остальные отметили, что не могут авторизоваться.

С проблемами в работе Telegram столкнулись в основном пользователи из России, Белоруссии и с Украины. Самой частой неполадкой оказалась невозможность подключиться к серверу.

14 декабря произошел масштабный сбой в работе поисковой системы Google, а также принадлежащих ей сервисов, в том числе GMail и видеохостинга YouTube. С проблемами столкнулись в основном пользователи из Европы.

Причиной произошедшего в Google назвали технические неполадки. В компании отметили, что из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок