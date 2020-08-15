В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы с доступом испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Смоленская, Брянска, Перми, Уфы, Челябинска и других российских городов.

73 процента пользователей пожаловались на сбой в работе сайта, еще 23 процента испытывают проблемы с сообщениями, 3 процента со входом.

В пресс-службе соцсети пока не прокомментировали сбои.