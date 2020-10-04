Telegram «упал»

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи жалуются на то, что мессенджер «упал». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 00:04 по московскому времени. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (66 процентов) и проблемы с отправкой сообщений (29 процентов). Ряд юзеров не могут войти в свой аккаунт в Telegram.

Похожие проблемы наблюдаются в Италии, Нидерландах, Германии и других странах. В России чаще всего на проблемы жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Волгограда.

Последний раз о неполадках в работе мессенджера сообщалось 25 сентября. Большая часть пользователей указали на Downdetector, что испытывают проблему с соединением внутри мессенджера. Из-за этого у них не обновлялись чаты и каналы.

С 18 июня Telegram официально разрешен в России. Мессенджер пытались заблокировать на территории страны с апреля 2018 года за отказ передать в ФСБ ключи шифрования. Однако и во время периода блокировки, около двух лет, Telegram оставался доступен российским пользователям с нерегулярными перебоями в работе.