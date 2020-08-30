В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, затронувший пользователей в нескольких странах, в том числе в России, Украине и Белоруссии. Об этом сообщает РБК.

Сообщения о затруднениях в работе мессенджера стали поступать в сервис Downdetector около 12:45 по московскому времени. Пик сбоя пришелся на 13:12, а еще через полчаса неполадки были преимущественно устранены.

91 процент пользователей, связавшихся с Downdetector, жаловались на невозможность подключиться к Telegram, еще восемь процентов не могли отправить сообщения. Нарушения работы мессенджера фиксировались в России, Сингапуре, Германии, Франции, Турции, Бельгии, Италии и Испании.

7 июня сообщалось о другом глобальном сбое в работе Telegram. Нарушения работы мессенджера наблюдались в России, Иране, Израиле, а также ряде стран Европы и ближнего зарубежья.