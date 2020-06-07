В работе Telegram произошел сбой

Глобальный сбой произошел в работе месcенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По информации сервиса, пик сбоя пришелся на 23:11 по московскому времени. Нарушения работы зафиксированы в России, Иране, Израиле, а также ряде стран Европы и ближнего зарубежья. Большинство пользователей (94 процента) пожаловались на невозможность подключиться к Telegram. Остальные пять процентов заявили, что у них не отправляются сообщения.

На данный момент мессенджер возобновил работу. Однако корреспонденты РИА Новости в Москве, США, на Ближнем Востоке, во Франции и Великобритании сообщают, что Telegram работает со сбоями.

В январе сообщалось, что члены группировки хакеров из Северной Кореи Lazarus освоили новую тактику кражи криптовалюты, распространяя вредоносное ПО через мессенджер Telegram. Жертвами атак стали жители Великобритании, Польши, России и Китая.

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