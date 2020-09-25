Telegram «упал»

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, затронувший пользователей в России и других странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи жалуются на то, что мессенджер «упал». Сообщения о проблемах в работе стали поступать около 13:40 по московскому времени. Большинство жалоб исходят от пользователей из России, Украины и Белоруссии.

Среди российских городов чаще всего о неполадках обращаются из Москвы и Санкт-Петербурга. Часть юзеров рассказали о сложностях с работой мессенджера в европейских странах — Германии, Нидерландах, Польше.

Большая часть пользователей (52 процента) указали на Downdetector, что испытывают проблему с соединением внутри мессенджера. Из-за этого у них не обновляются чаты и каналы. Чуть меньше половины, 45 процентов пользователей, также сообщили о невозможности отправлять или получать сообщения.

Последний раз о неполадках в работе мессенджера сообщалось 30 августа. Тогда проблемы с Telegram начались около 12:45 по московскому времени. Нарушения работы мессенджера фиксировались в России, Сингапуре, Германии, Франции, Турции, Бельгии, Италии и Испании.

С 18 июня Telegram официально разрешен в России. Мессенджер пытались заблокировать на территории страны с апреля 2018 года за отказ передать в ФСБ ключи шифрования. Однако и во время периода блокировки, около двух лет, Telegram оставался доступен российским пользователям с нерегулярными перебоями в работе.