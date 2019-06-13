Mail.ru Group опровергла заявление «Билайн» о проблемах с ее интернет-ресурсами

Mail.ru Group опровергла заявление «Билайн» о технических проблемах с ее интернет-ресурсами. Такое заявление сделала пресс-служба компании, предложив свои пользователям сменить оператора.

Ранее «Билайн» в своей официальной группе «ВКонтакте» сообщил, что в работе сервисов Mail.ru Group произошли сбои, отметив, что «технические проблемы» начались еще 10 июня в сети «ВКонтакте» и привели к тому, что скорость доступа к «ВКонтакте», «Одноклассникам», Delivery Club, «Юла» и другим сервисам Mail.Ru Group упала в несколько раз. «Мы уже сообщили о проблеме в Mail.ru Group и надеемся, что в ближайшее время партнер решит ее», — подчеркнули в телекоммуникационной компании. Также «Билайн» предложил пользователям послушать музыку через любые другие стриминговые сервисы.

Как рассказали «Ленте.ру» в Mail.ru Group, большинство интернет-сервисов подразумевает, что действия пользователей, особенно касающиеся безопасности, требуют отправки смс-сообщений для уведомления пользователей. Стоимость отправки таких смс-сообщений устанавливается операторами, которые являются монополистами. Несколько месяцев назад компания «Билайн» выдвинула требование в шесть раз поднять стоимость смс услуг для Mail.ru Group и входящих в нее сервисов и продуктов.

В компании отказались называть конкретные цифры стоимости смс-услуг. Однако, по информации осведомленных источников на рынке, стоимость смс-сообщений между «Билайном» и Mail.ru Group составляла 20-30 копеек, после поднятия цены стоимость одного сообщения составила 1 рубль 30 копеек. Также по информации источников, стоимость смс-сообщений, например, для Сбербанка составляет всего несколько копеек.

В пресс-службе Mail.ru Group отметили также, что проинформировали своих пользователей о ситуации, сложившейся с мобильным оператором. «В процессе переговоров компромисса не было достигнуто, поэтому мы были вынуждены в рамках сокращения издержек на взаимодействие с этим оператором приостановить обслуживание специального выделенного нами прямого канала связи с "Билайн". При этом, наличие прямых каналов между операторами не является необходимым условием для работы каких-то сайтов, а говорит о наличии партнерских взаимоотношений между ними. Нас возмутил тот факт, что "Билайн" пытается ввести в заблуждение своих абонентов, предоставляя недостоверную информацию о наличии технической проблемы на нашей стороны. Технические проблемы на стороне Mail.ru Group отсутствуют», — подчеркнули в Mail.ru Group.