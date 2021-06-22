В работе Google произошел сбой

Пользователи сети пожаловались на сбой в работе сайте Google и других сервисов компании. Судя по данным сайта Downdetector, проблема произошла утром 22 июня.

Жалобы на неполадки начались примерно в 7:30 утра, спустя два часа проблемы наблюдались почти у трех тысяч человек. Около 72 процентов из них отметили, что не могут зайти на сайт поисковика. У остальных людей возникли проблемы с доступом к другим сервисам Google.

Согласно «живой» карте сбоев, проблемы наблюдаются у пользователей из крупных городов России (Москвы и Санкт-Петербурга). Кроме того, неполадки произошли и у жителей других стран, включая Польшу, Украину, Белоруссию и Финляндию.

9 июня пользователи «Яндекса» пожаловались на сбой в работе сервисов. Примерно у 85 процентов из них людей наблюдались проблемы с загрузкой основного сайта «Яндекса», а остальные не могли воспользоваться фирменным почтовым сервисом компании.