В работе «Яндекса» произошел сбой

Пользователи «Яндекса» пожаловались на сбой в работе сервисов 9 июня. Информация об этом появилась на сайте Downdetector.

По состоянию на 18:36 на неполадки в работе сервиса обратили внимание более 350 человек. Примерно у 85 процентов из них наблюдаются проблемы с загрузкой основного сайта «Яндекса», а остальные не могут воспользоваться фирменным почтовым сервисом компании.

Судя по «живой карте сбоев», проблемы в основном коснулись жителей крупных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В остальных регионах страны ситуация более стабильная.

Предыдущий сбой «Яндекса» произошел 26 марта. Тогда пользователи сервисов пожаловались на проблемы с посещением почтового сервиса. При этом у части юзеров «Яндекса» также обнаружились проблемы с доступом к поисковику и прочим сервисам компании.