В групповых звонках «ВКонтакте» появилась новая функция

Социальная сеть «ВКонтакте» усовершенствовала групповые видеозвонки: теперь во время демонстрации экрана платформа поддерживает изображение сверхвысокой четкости (4К). Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Новая функция бесплатна. Она доступна на iOS и скоро появится на остальных устройствах. Скриншаринг в формате 4К удобен при демонстрации рабочих проектов, отчетов и презентаций. Как сообщается в пресс-релизе, максимальное качество скриншаринга будет ограничено только возможностями устройства пользователя.

«Об этом нас просили и пользователи, и коллеги: мы сами используем звонки "ВКонтакте" для работы и знаем, насколько важно, чтобы все иллюстрации, графики и числа можно было различить. Добиться цели команде помогли собственные разработки. В их основе — нестандартная технология адаптации видео по частоте кадров без снижения качества изображения», — заявил технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Групповые видеозвонки в социальной сети появились в сентябре 2020 года. В них могут принимать участие до 128 человек. Более того, в мае соцсеть объявила о планах расширить количество участников до 2048 пользователей.

Ранее во «ВКонтакте» появилась новая функция «Дуэты» в разделе «Клипы». С ее помощью пользователи смогут снять свои версии любимых клипов. Теперь россияне получили возможность спеть вместе с кумиром или повторить танец популярного блогера.