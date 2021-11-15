Парень купил микроскоп и случайно раскрыл собственный секрет

Пользователь Reddit под ником hornybenny13 поделился историей о том, как купил на рынке микроскоп и раскрыл собственный секрет. Случайная покупка помогла парню узнать неутешительную правду: он оказался бесплоден.

Автор поста рассказал, что купил на блошином рынке детский микроскоп за 5 долларов. Он отметил, что прибор был в отличном состоянии и показывал качественное изображение. «Я был поражен тем, насколько хорошо он работал, учитывая, что он предназначался для детей. Я рассмотрел каплю крови, и увидел эритроциты во всей их красе», — поделился мужчина.

«Позже я решил посмотреть на своих будущих детей, пока они еще были внутри семени», — признался герой истории и предположил, что так поступил бы любой парень на его месте.

«Я начал приближать объект и регулировать фокус, и в итоге увидел свою сперму. Но там не происходило никакого движения. Ни капли. Я был шокирован и не знал, что делать», — поделился автор впечатлениями от увиденного. По его словам, после этого он записался на прием к урологу.

«Теперь я официально заявляю, что бесплоден. Извините, мама и папа, на этом наш род прервется», — заявил он и отметил, что является единственным ребенком в семье.

В комментариях под постом многие поддержали автора и поделились своими историями о бесплодии: многим удалось со временем завести ребенка, несмотря на диагноз. Другие восприняли пост с юмором и отметили, что при наличии микроскопа, им никогда не приходило в голову рассматривать семенную жидкость.