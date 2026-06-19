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15:30, 19 июня 2026Моя страна

Россиянка неожиданно нашла «волчье молоко» и ужаснулась

В Новосибирской области женщина нашла «волчье молоко» и ужаснулась
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stu's Images / Wikimedia

В Новосибирской области местная жительница пошла в лес за грибами и неожиданно нашла «волчье молоко», после чего ужаснулась. Ее пост публикуется в сообществе любителей «тихой охоты» во «ВКонтакте».

На снимке, который сделала россиянка, запечатлены необычные шарообразные наросты на гнилом бревне. У них оказался насыщенный розовый цвет. На самом деле это ликогала древесинная. В народе ее еще называют «волчье молоко» или «волчье вымя».

«Первый раз увидела такое, дома уже идентифицировала… и ужаснулась. (…) Я ее потрогала, боюсь последствий, насколько все страшно?» — задала вопрос взволнованная россиянка.

VN.ru пишет, что в сети и правда ходит много мифов про ликогалу древесинную. В частности, некоторые эксперты якобы отмечают, что ее споры очень опасны и приводят к появлению паразитов в человеческом организме.

В чате под постом опытные грибники сообщили, что повода для переживаний нет. К «волчьему молоку» можно прикасаться и не бояться, что потом будут какие-то страшные последствия.

Помимо этого, известно, что ликогала древесинная не является классическим грибом — это слизевик, который на определенных стадиях развития может медленно передвигаться. Уже много лет как его называют «волчьим молоком» или «волчьим выменем» из-за розоватого содержимого, которое появляется при повреждении шариков. Он растет на бревнах, пнях и влажной древесине, для людей вовсе не опасен.

Незадолго до этого под Челябинском также нашли необычный «Аленький цветочек». На деле же это оказалась краснокнижная микростома.

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