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Из жизни
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09:06, 30 июня 2026Из жизни

Знаменитая 19-летняя бодибилдерша стала жертвой стихийного бедствия

Знаменитая спортсменка Мартинес стала жертвой землетрясения в Венесуэле
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Handout via Reuters

Юная чемпионка по бодибилдингу стала жертвой разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом пишет Daily Star.

19-летнюю Фиореллу Мартинес извлекли из-под завалов рухнувшего здания вместе с матерью и младшей сестрой в городе Ла-Гуайра, штат Варгас. Помочь им было уже невозможно. Через несколько часов стало известно, что бойфренд знаменитой в стране спортсменки также стал жертвой стихийного бедствия. Его останки обнаружили через несколько часов.

Девушка добилась больших успехов в артистическом фитнесе — дисциплине, которая сочетает атлетику, хореографию и артистизм. В 2024 году Мартинес стала вице-чемпионкой Южной Америки, а в 2025-м выиграла официальные соревнования. Соболезнования семье спортсменки выразила Венесуэльская федерация бодибилдинга и фитнеса, а также коллеги девушки со всего мира.

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Мартинес училась на стоматолога. На ее страницы в социальных сетях были подписаны тысячи поклонников.

Ранее сообщалось, что жертвой землетрясения в Венесуэле стала знаменитая актриса и телеведущая Йоргелис Дельгадо. Она также жила в городе Ла-Гуайра.

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