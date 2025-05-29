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17:41, 29 мая 2025Экономика

Канаду охватили сильнейшие за последние годы лесные пожары

Guardian: Более 17 тысяч канадцев эвакуировали из-за лесных пожаров
Виктория Клабукова
СюжетЛесные пожары:

Фото: Ian Willms / Getty Images

Канаду охватили ландшафтные пожары. На территории страны зафиксировано свыше 130 возгораний, половина из которых остаются неконтролируемыми, пишет Guardian.

Действующие лесные пожары стали самыми сильными за последние годы. Лишь за май огонь поразил 200 тысяч гектаров леса, что втрое больше чем среднегодового показателя за предыдущие пять лет. Они бушуют в канадских провинциях Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван и Онтарио.

Власти еще одной провинции — Манитобы — из-за разгула стихии ввели чрезвычайное положение. Здесь насчитывается 22 очага лесных пожаров. На западе региона было эвакуировано более 17 тысяч человек. В скором времени для тушения пожаров в провинцию прибудут военные самолеты, эвакуация также распространится на отдаленные северные общины. Эвакуацию объявили и в городе Флин-Флон с населением в 5 тысяч жителей. Большую часть эвакуированных разместят в столице Манитобы городе Виннипег. Создаются дополнительные убежища, общины и организации просят приютить пострадавших.

В России лесные пожары охватили Бурятию. Площадь возгорания, по последним данным, выросла до 83 тысяч гектаров. От ландшафтных пожаров страдает и Забайкалье. В девяти районах края введен пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности, ущерб от катаклизма предварительно составляет 459 миллионов рублей.

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